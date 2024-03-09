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        Aydın filede evinde terliyor

        Sultanlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Vakıfbank'a 3-1 mağlup olmasına rağmen bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın lige tutunma mücadelesi veren PTT ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:37
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        Aydın filede evinde terliyor
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        Sultanlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Vakıfbank'a 3-1 mağlup olmasına rağmen bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın lige tutunma mücadelesi veren PTT ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde Aydın ekibi 24 maçta 7 galibiyetle 11'inci sırada, PTT ise 6 galibiyetle 12'nci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Başkent ekibi Aydın temsilcisini 3-2 mağlup etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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