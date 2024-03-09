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        Nazilli evinde telafi arıyor

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 3-1 yendikten sonra hafta içi mesaisinde deplasmanda düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'a 3-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor yarın Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:04
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        Nazilli evinde telafi arıyor
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 3-1 yendikten sonra hafta içi mesaisinde deplasmanda düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'a 3-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor yarın Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Enver Aydın yönetecek. Grupta 33 puanla 12'nci sırada yer alan Nazilli ekibi, 51 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki Karadeniz temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Nazilli ilk yarıda rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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