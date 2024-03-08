Aydın'da evin bahçesine devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin bahçesine devrilmesi sonucu yaralanan kamyonun sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin bahçesine devrilmesi sonucu yaralanan kamyonun sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
M.Ö. idaresindeki 09 AGT 771 plakalı kamyon, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Evin sahibi S.K. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçesine devrilen kamyonun gürültüsüyle korku yaşadıklarını söyledi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.