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        Kontrolden çıkan kamyon, evin bahçesine devrildi

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kemik yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 00:29 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:30
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        Kontrolden çıkan kamyon, evin bahçesine devrildi
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde kemik yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Muhammet Ö. yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Nazilli ilçesi OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne seyir halinde olan Muhammet Ö. yönetimindeki 09 AGT 771 plakalı kemik yüklü kamyon, ışıklı kavşağa yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yolun sağında bulunan bir evin bahçesine girerek devrildi. Aynı istikamette seyir halinde olan 5 araç da hasarlı kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü Muhammet Ö., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin bahçesine devrilen kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için bölgeye kurtarıcı getirilirken, trafik yaklaşık bir saat süreyle Dallıca Mahallesi'nden verildi. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        'DEPREM OLUYOR SANDIK'

        Çok korktuklarını belirten ev sahibi Sıtkı Kaya, "Evimizde eşim ile birlikte oturuyorduk. Çok büyük bir gürültü sesi duyunca deprem oluyor sandık. Korku içinde balkona çıktığımızda bir kamyonun evimizin balkonuna 1 metre kala devrildiğini gördük. Allah korudu. Ne olduğunu anlayamadık. Şükürler olsun çok ucuz atlattık. Kamyon biraz daha ilerleyerek devrilseydi evimiz kamyon altında kalabilirdi. Buna da çok şükür. Allah korudu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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