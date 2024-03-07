Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki seçim otobüsüne çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki seçim otobüsüne çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.B'nin kullandığı 20 AT 062 plakalı panelvan, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkisinde yol kenarında park halinde duran 31 AHL 210 plakalı bir seçim otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada panelvandaki yolcu Mustafa Yarımca olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan H.B. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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