Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, H.B'nin kullandığı 20 AT 062 plakalı panelvan, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkisinde yol kenarında park halinde duran 31 AHL 210 plakalı bir seçim otobüsüne çarptı.

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