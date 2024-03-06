Aydın'da halk otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı (2)

Aydın'ın Efeler ilçesinde virajda kontrolden çıkarak devrilen özel halk otobüsüyle ilgili Aydın Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Canpolat açıklamasında, “Efeler ilçemiz Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yolunda özel halk otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerce kazaya hızlıca müdahale edilmiş ve tüm yaralı vatandaşlarımızın hastaneye intikalleri sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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