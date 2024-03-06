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        Aydın'da halk otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı (2)

        OTOBÜSÜNFRENİ BOŞALMIŞAydın'ın Efeler ilçesinde virajda kontrolden çıkarak devrilen özel halk otobüsüyle ilgili Aydın Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:43 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:45
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        Aydın'da halk otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı (2)
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        OTOBÜSÜNFRENİ BOŞALMIŞ

        Aydın'ın Efeler ilçesinde virajda kontrolden çıkarak devrilen özel halk otobüsüyle ilgili Aydın Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Canpolat açıklamasında, “Efeler ilçemiz Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yolunda özel halk otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerce kazaya hızlıca müdahale edilmiş ve tüm yaralı vatandaşlarımızın hastaneye intikalleri sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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