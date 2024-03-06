GÜNCELLEME - Aydın'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ile polis ekipleri yönlendirildi.

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