Nazilli'nin rakibi Zonguldak

TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırklarelispor'u 3-1 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Nazilli Belediyespor yarın hafta içi mesaisinde Zonguldak Kömürspor'un konuğu olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Deplasmanda oynadığı son 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan siyah-beyazlılar bu kez kazanıp evinde 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Grupta 33 puanı bulunan Nazilli ekibi 11'inci sırada yer alırken, 19 puanla 17'nci basamakta bulunan Zonguldak temsilcisi ise kümede kalma mücadelesi veriyor. Nazilli rakibine ilk yarıda evinde 3-0 mağlup olmuştu.

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