Aydın'da kaybolan kişi askeri helikopterle bulundu

Jandarma ve AFAD, Özdere'nin olabilme ihtimali bulunan Güzelbeyli Mahallesi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA), arama kurtarma köpeği ve dron ile arama yaptı.

Yolun patika olması dolayısıyla yönünü bulamayan Özdere, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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