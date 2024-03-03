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        Aydın'da kaybolan kişi askeri helikopterle bulundu

        Aydın'da otomobiliyle yolunu kaybeden 82 yaşındaki kişinin yeri, askeri helikopterle tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 23:59 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:59
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        Aydın'da kaybolan kişi askeri helikopterle bulundu
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        Aydın'da otomobiliyle yolunu kaybeden 82 yaşındaki kişinin yeri, askeri helikopterle tespit edildi.

        Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Denizli'den Aydın'a giden Abdurrahman Özdere, Karacasu ilçesinde dün gece yolunu kaybetti.

        Yolun patika olması dolayısıyla yönünü bulamayan Özdere, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

        Jandarma ve AFAD, Özdere'nin olabilme ihtimali bulunan Güzelbeyli Mahallesi'nde İnsansız Hava Aracı (İHA), arama kurtarma köpeği ve dron ile arama yaptı.

        Özdere'nin yeri ​​​​​askeri helikopterle tespit edildi ve bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, baygın buldukları Özdere'yi araçtan çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

        Özdere'nin yaşlılığa bağlı rahatsızlandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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