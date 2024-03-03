Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Özgenur Çetiner, Fatma Şekerci, Loda, Nicoletti, (Selin Adalı, Çağla Salih, Ayşe Çürük)
Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Shemanova, Hristova, Begüm Hepkaptan, Karmen Aksoy (Simay Kurt, Fulden Ural, Çağla Erdem, Gizem Mısra Aşçı, Aleyna Vence, Shi)
Setler: 23-25, 25-19, 25-14, 25-21
Süre: 112 dakika (31, 28, 24, 29)
AYDIN
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