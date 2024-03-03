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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:14
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Özgenur Çetiner, Fatma Şekerci, Loda, Nicoletti, (Selin Adalı, Çağla Salih, Ayşe Çürük)

        Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Shemanova, Hristova, Begüm Hepkaptan, Karmen Aksoy (Simay Kurt, Fulden Ural, Çağla Erdem, Gizem Mısra Aşçı, Aleyna Vence, Shi)

        Setler: 23-25, 25-19, 25-14, 25-21

        Süre: 112 dakika (31, 28, 24, 29)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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