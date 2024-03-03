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        Nazilli Belediyespor nihayet

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretine evinde Kırklarelispor'u 3-1 yenerek son veren Nazilli Belediyespor puanını 33'e çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:20
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        Nazilli Belediyespor nihayet
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretine evinde Kırklarelispor'u 3-1 yenerek son veren Nazilli Belediyespor puanını 33'e çıkardı. Hafta içinde paralarını alamayan futbolcuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan Nazilli, 3 puanla krizi savdı. Siyah-beyazlılarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı için geçen hafta Kırşehir Belediyespor deplasmanını vinç kiralayıp stat dışından izleyen Başkan Şahin Kaya, iç sahadaki Kırklareli maçını da Nazilli İlçe Stadı'nın yanındaki bir apartmanın balkonundan takip etti.

        Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Futbolcu arkadaşlarımız inanılmaz bir mücadele ve inanılmaz bir emek ile oynuyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah Nazilli Belediyespor bu sene daha iyi yerlerde olacak. Bu takım ligde kalacak. Şu anda da geldiğimiz süreçte iyi konumdayız. İnşallah bu istikrarı da devam ettirmek istiyoruz. Ekonomik sıkıntılarla ilgili başkanımız ve yönetimimiz mücadele ediyor. Takımımız için her kapıyı çalmaya çalışıyorlar. Takımımıza, kulübümüze şehrimizin tüm ileri gelenleri, işadamları, sivil toplum kuruluşları ve tüm Nazilli'nin destek olması lazım. Sonuçta bu takım Nazilli ilçemizi temsil ediyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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