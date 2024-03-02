Nazilli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon; 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri sınır dışı edilecek

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden Nevzat Türkmen (43) tutuklanırken, yabancı uyruklu Vefa Chakar'ın (39) ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

​Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli NARKO ekipleri, alınan istihbaratlar neticesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüphelinin kaldıkları evi tespit etti. Dün gece şüphelilerin kaldıkları eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Nevzat Türkmen (43) ve Vefa Chakar (39) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 50 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 3 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişekleriyle birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 6 bin 300 TL para ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Nevzat Türkmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülürken; yabancı uyruklu Vefa Chakar'ın ise sınır dışı edileceği öğrenildi.