Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü

        AYDIN'ın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Arı (44), kuzeni Ali Arı'yı (49) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Arı (44), kuzeni Ali Arı’yı (49) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Tatarmemişler Mahallesi Tütünyatağı mevkisinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan kuzenler Mehmet Arı ile Ali Arı arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Arı av tüfeği ile Ali Arı’ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Arı, suç aleti silahla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali Arı’nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Nazilli'de trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
        Nazilli'de trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
        Nazilli'de park halindeki minibüs kurşunlandı
        Nazilli'de park halindeki minibüs kurşunlandı
        Nazilli'de cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın filede Sarıyer'le rakip
        Aydın filede Sarıyer'le rakip
        Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
        Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
        Aydın'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Aydın'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı