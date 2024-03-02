Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü

AYDIN'ın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Arı (44), kuzeni Ali Arı’yı (49) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Tatarmemişler Mahallesi Tütünyatağı mevkisinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan kuzenler Mehmet Arı ile Ali Arı arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Arı av tüfeği ile Ali Arı’ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Arı, suç aleti silahla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali Arı’nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.