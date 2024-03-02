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        Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:09
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        Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı.

        Park Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada bıçakla yaralanan D.K. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olaya ilişkin şüpheli F.G. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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