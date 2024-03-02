Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı.
Park Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan D.K. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin şüpheli F.G. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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