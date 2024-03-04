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        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı

        Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası ilçesinde meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:39
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        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı
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        Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası ilçesinde meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Savaş, Aydın'ın, tarihi ve kültürüyle yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyledi.

        Aydın'ın yerel yönetim anlamında kayıp yılları olduğuna savunan Savaş, bunu telafi etmek için yola çıktıklarını, hep beraber çalışarak Aydın'ı dünya şehri yapacaklarını belirtti.

        Savaş, Cumhur İttifakı'nın Kuşadası adayı Mustafa Gökçe'yle birlik ve beraberlik içerisinde, kavga etmeden vatandaşlara hizmet vereceklerini dile getirdi.

        Yapımı devam eden Sarıçay Barajı'na ilişkin de bilgi veren Savaş, "Biliyorsunuz 2014 yılında büyükşehir belediye başkanı 'ben Sarıçay Barajı'nı yapacağım' dedi. 'Söke'nin, Güzelçamlı'nın, Davutlar’ın ve Kuşadası'nın içme suyu problemini halledeceğim' dedi. Bizde 'tamam yap o zaman' dedik. Yapamadı. 2019 yılında hükümetimiz el koydu hemen ardından ihaleye çıktık. Şimdi Sarıçay Barajı belli bir seviyeye geldi. 2027 yılı içerisinde inşallah Davutlar, Güzelçamlı, Söke ve Kuşadası’nın musluklarından memba suyu kalitesinde içme suyu akacak." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adaylar tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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