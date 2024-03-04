Efeler'den acı fren

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde en kritik randevuda Turgutluspor'a 3-2 yenildi, ikincilik fırsatını kaçırdı. Turgutlu'yu mağlup etmesi durumunda ikinciliğe yükselip avantaj elde edecek Aydın temsilcisi en kritik maçının ardından 38 puanla dördüncülüğe gerileyerek zirvenin 7 puan gerisine düştü. Zirve yansı azalan Efeler, bu hafta lider Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak.

Efeler'de Teknik Direktör Veyis Kanber, "Maçın hemen başında yenen gole, daha sonra yüklenirken iki farklı skorla geriye düşmemize rağmen maç boyunca yılmadan usanmadan mücadeleyi bırakmayan oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Şanssız şekilde bir maç kaybettik. Bu maçtan alacağımız dersleri alıp, eksiklerimizi ve hatalarımızı kapatarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Play-Off potasındayız, zirveyi zorluyoruz. Her takım puan kaybedebiliyor. Hedefimiz olan 2'nci Lig için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.