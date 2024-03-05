Nazilli'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 09 E 9035 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesinde, ambulansa yol vermek için manevra yapan H.A. idaresindeki 09 NP 880 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

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