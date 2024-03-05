Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin kamyonete çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin kamyonete çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 09 E 9035 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesinde, ambulansa yol vermek için manevra yapan H.A. idaresindeki 09 NP 880 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada otomobildeki sürücüsünün annesi N.G. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücüler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor

        Benzer Haberler

        Aydın voleybolda zorlu sınavda
        Aydın voleybolda zorlu sınavda
        Nazilli'nin rakibi Zonguldak
        Nazilli'nin rakibi Zonguldak
        Efeler'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Efeler'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Nazilli'de obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Nazilli'de obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, meclis üyesi aday tanıtım toplantısı...
        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, meclis üyesi aday tanıtım toplantısı...
        Efeler'den acı fren
        Efeler'den acı fren