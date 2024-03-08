Aydın'da girişimci kadınlar sergi açtı

Program kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de stant açtı.

Vali Canbolat, hediyelik eşyadan gıdaya kadar birçok ürünün sergilendiği stantlarda kadınlardan bilgi aldı.

DSİ Misafirhanesinin bahçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen serginin açılışı vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve kurum müdürlerince yapıldı.

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