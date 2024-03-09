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        Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama

        AYDIN'ın Söke ilçesinde sahte faturayla devleti zarara uğratan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında suç örgütünün lideri Ahmet Hano'nun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:40
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        Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
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        AYDIN'ın Söke ilçesinde sahte faturayla devleti zarara uğratan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında suç örgütünün lideri Ahmet Hano'nun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte fatura ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın 6 aylık takibi ile online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura ve fişlerin muhasebeciler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilerek haksız yere vergi iadesi alındığı tespit edildi. Jandarma, önceki gün saat 07.00 sıralarında Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        220 MİLYON TL SAHTE FATURA

        Organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ile yaklaşık 220 milyon TL sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1721 adet toplam 5 milyon 600 bin TL tutarında sahte fatura ve fiş, sahte fatura ve fiş yazmak için kullanılan 1 adisyon cihazı, sahte fatura ve fiş oluşturmak için yazılım yüklenmiş 4 dizüstü bilgisayar, 27 pos rulosu, 27 cep telefonu, 5 sahte fatura ve fiş yazmak için kullanılan içinde araç plakalarının olduğu not defteri, 6 yakıt yükleme koçanı, 5 hafıza kartı ve 1 kaşe ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 18 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden örgüt lideri Ahmet Hano'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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