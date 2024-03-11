Efeler 09 lideri elinden kaçırdı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK, lider Batman Petrolspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Grupta 39 puanla Play-Off hattında yer alıp yarışı sürdüren Efeler'de Teknik Direktör Veyis Kanber, "Bizim için üst sıraları ilgilendiren önemli bir maçtı. Maça kontrollü ve savunma ağırlıklı başlamamıza rağmen erken yediğimiz golle geriye düştük. 10'uncu dakikada maçı dengeledik ve eşitliği sağladık. İkinci yarıda da kontrollü ve dengeli oynayıp hızlı hücumlarla pozisyonlar aradık. 2'nci golü bulduğumuz dakikadan sonrada uzun süre oyun kontrolümüzde kaldı. Beklemediğimiz anda beraberlik golü geldi. Maçın son dakikalarında bulduğumuz 3 net pozisyonu kullanabilseydik 3 puanla Efeler'e dönüyor olacaktık. Grup liderine karşı deplasmanda dolu tribünler önünde çok iyi mücadele ettik. Çok iyi takım olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Tüm oyuncularımızı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Ergene Velimeşespor maçı ile üst sıralardaki iddiamızı sürdüreceğiz. Tüm taraftarlarımızı destek olmaya çağırıyorum" dedi.