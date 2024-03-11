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        Saman balyalarının altında kalarak öldü

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, üzerine devrilen saman balyalarının altında kalan Ahmet Tekin (72) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 21:02 Güncelleme: 11.03.2024 - 21:05
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        Saman balyalarının altında kalarak öldü
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        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, üzerine devrilen saman balyalarının altında kalan Ahmet Tekin (72) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Ahmet Tekin, iddiaya göre ahırdaki hayvanlarını beslemek için samanlıktan balya indirmek istedi. Bu sırada indirmeye çalıştığı saman yığını Tekin’in üzerine devrildi. Tekin’in saman balyalarının altında kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balyaların altından çıkarılan Tekin’in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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