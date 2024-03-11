Saman balyalarının altında kalarak öldü

Olay, saat 19.00 sıralarında Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Ahmet Tekin, iddiaya göre ahırdaki hayvanlarını beslemek için samanlıktan balya indirmek istedi. Bu sırada indirmeye çalıştığı saman yığını Tekin’in üzerine devrildi. Tekin’in saman balyalarının altında kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balyaların altından çıkarılan Tekin’in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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