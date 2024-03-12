Nazilli'de uyuşturucu satıcısı kaldığı evde yakalandı

Ayrıca, NARKO ekiplerince geçen hafta içerisinde ilçede 4 uyuşturucu taciri yakalanırken, uyuşturucu madde kullanımı suçundan 45 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazar günü teknik ve fiziki takibe alınan uyuşturucu taciri Servet Kocaman'ın (32), Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır halde 25 gram 'Metamfetamin' isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, Kocaman gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocaman, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne sevk edildi.

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