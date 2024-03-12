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        Nazilli'de uyuşturucu satıcısı kaldığı evde yakalandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Servet Kocaman (32), kaldığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 01:07 Güncelleme: 12.03.2024 - 01:10
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        Nazilli'de uyuşturucu satıcısı kaldığı evde yakalandı
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Servet Kocaman (32), kaldığı evde yakalandı. Servet Kocaman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazar günü teknik ve fiziki takibe alınan uyuşturucu taciri Servet Kocaman'ın (32), Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır halde 25 gram 'Metamfetamin' isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, Kocaman gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocaman, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne sevk edildi.

        Ayrıca, NARKO ekiplerince geçen hafta içerisinde ilçede 4 uyuşturucu taciri yakalanırken, uyuşturucu madde kullanımı suçundan 45 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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