Nazilli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 7 yaşındaki kızı, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 7 yaşındaki kızı, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki E.B.E. idaresindeki 09 AKZ 353 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi 28/7 Sokakta yolun karşısına geçmek isteyen A.A. ile kızı S.E.A'ya (7) çarptı.
Kazada hafif yaralanan anne ve kızı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz otomobil sürücüsü, polis merkezine götürüldü.
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