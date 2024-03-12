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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Aydın'da partisinin seçim standını ziyaret etti

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel yönetimlerin şehirlerin potansiyelini de inşa edecek bir vizyona, akla sahip olması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 18:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 18:22
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Aydın'da partisinin seçim standını ziyaret etti
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        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel yönetimlerin şehirlerin potansiyelini de inşa edecek bir vizyona, akla sahip olması gerektiğini söyledi.

        Partisinin Efeler ilçesi İstasyon Meydanı'nda kurulan seçim standını ziyaret eden Uysal, seçim çalışmaları kapsamında kentin farklı ilçelerini gezdiğini belirtti.

        DP'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hüseyin Turgut ile Efeler Belediye Başkan adayı Hasan Dinçer'in önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Uysal, "Aydınlı vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kendilerini bulabilecekleri, yarınlarını görebilecekleri bir kadroyla beraber, milletimizin önünde kuvvetli bir ses, soluk, nefes olmaya, tercihleri olmaya çabalıyoruz." dedi.

        Uysal, yerel yönetimlerin yapması gereken çalışmaları anlatarak, şöyle konuştu:

        "Yerel hizmetlerin ötesinde artık yerel yönetimler şehirlerin potansiyelini de inşa edecek bir vizyona, bir akla sahip olmalı. Onu icra edecek kadro derinliğine sahip olmalı. Bizim Aydın'da izimiz belli. Burası şehit Başbakanımız Adnan Menderes'in şehri. Demokrat gelenek Ege'den doğmuştur, Ege'den başlamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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