Nazilli'de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı.
İsabeyli Mahallesi Kahraman Caddesinde iki katlı bir inşaatta çalışan M.A. ile O.K, dengelerini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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