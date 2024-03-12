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        Nazilli'de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:02
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        Nazilli'de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı.

        İsabeyli Mahallesi Kahraman Caddesinde iki katlı bir inşaatta çalışan M.A. ile O.K, dengelerini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

        Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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