        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 2 yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:53
        Nazilli'de minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 2 yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde M.R.P. idaresindeki 16 BVT 642 plakalı motosiklet ile R.Ç'nin kullandığı 09 APL 245 plakalı minibüs çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yolcu konumundaki S.S.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, sürücünün motosikletini 2 gün önce satın aldığı öğrenildi.

