        Aydın Haberleri

        Aydın'da çalıştığı noterden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde noterin kasasından para ve ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen çalışan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 18:00 Güncelleme: 15.11.2025 - 18:00
        Aydın'da çalıştığı noterden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde noterin kasasından para ve ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen çalışan tutuklandı.

        Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'ndeki 4. Noter'de çalışan B.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince noterin kasasındaki para ve ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin yaklaşık 7,5 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

