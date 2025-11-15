Aydın'da çalıştığı noterden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde noterin kasasından para ve ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen çalışan tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'ndeki 4. Noter'de çalışan B.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince noterin kasasındaki para ve ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin yaklaşık 7,5 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirtildi.
