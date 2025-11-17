Habertürk
        Aydın'da evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız öldü

        Aydın'da evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

        Giriş: 17.11.2025 - 14:04 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:04
        Aydın'da evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız öldü
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

        Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'ta bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin kilitli kapısını kırarak içeri girdi.

        Yangın sırasında evde bulunan Makbule İlhan, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı.

        Eve gelen baba Ferman İlhan ve 2 yakını, Makbule İlhan'ı kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

