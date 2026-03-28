        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        İsviçre'den bisikletle tura çıkan gençler Türk misafirperverliğine hayran kaldı

        FERDİ UZUN - İsviçre'den tandem bisikletle tura çıkan ve 3 ay süren yolculuklarının ardından Aydın'a gelen iki genç, Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        İsviçre'den bisikletle tura çıkan gençler Türk misafirperverliğine hayran kaldı

        FERDİ UZUN - İsviçre'den tandem bisikletle tura çıkan ve 3 ay süren yolculuklarının ardından Aydın'a gelen iki genç, Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

        Rango Rüegg (27) ile kız arkadaşı Smilla Weiss (24), tandem bisikletle tura çıkıp farklı ülkeleri tanımaya karar verdi.

        Geçen yıl 22 Aralık'ta yola çıkan çiftin ilk durağı İtalya oldu. Daha sonra Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey ​​​​​​​Makedonya ve Yunanistan'dan geçen çift buradan Türkiye'ye giriş yaptı.

        Pedal çevirdikleri günler boyunca çok sayıda insanla ilişki kuran çift, vardıkları ülkelerin kültürünü de tanıma fırsatı buldu.

        Rango Rüegg, AA muhabirine, en zorlu yolculuğu Hırvatistan'da yaşadıklarını, bisikletlerinde sürekli sorunlar çıktığını söyledi.

        Türkiye'ye giriş yaptıkları andan itibaren iyi insanlarla karşılaştıklarını ifade eden Rüegg, "Her yerde iyi insanlar var, harika bir ülke burası. Eğer mümkünse, geleceği bilemem ama Türkiye'ye geri dönmeye 'hayır' demek için hiçbir neden yok. Türkiye o kadar büyük ki ve biz sadece çok küçük bir kısmını gördük." dedi.

        Yolculukları boyunca Türklerin kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Rüegg, bu anlamda herkese teşekkür etti.

        Smilla Weiss ise ülkelerinden çıkarken oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Maceralar yaşamak, yeni insanlar ve yeni kültürler tanımak için bu tura çıktık. Bazen zor oluyor. Bütün gün bisiklet sürdüğünüzde ve sürekli yokuş olduğunda zor ama bir o kadar da güzel." diye konuştu.

        - "Türkler çok cömert"

        Gittikleri ülkeler arasında en çok Türklerden etkilendiklerine dikkati çeken Weiss, şöyle konuştu:

        "Türkler çok cömertler. Bazen lastiğimiz patladığında ve şişirmemiz gerektiğinde biri gelip kendi alet edevatıyla bize yardım etti. Bir sürü hediye alıyoruz, bazen kahve ya da su, ihtiyacımız olan her şey... Çok yardımseverler. Gerçekten insanlar çok tatlı. Bize yardım eden o kadar çok insanla karşılaştık ki tüm bu insanlara çok teşekkürler. Onlar olmasaydı şu ana kadar bunu başaramazdık. Ayrıca buraların manzaraları çok güzel. İnsanlar da bize o kadar çok yardım ediyor ki o yüzden geri geleceğiz. Belki ülkenin daha fazla yerini görebiliriz. Daha yeni geldik ve o kadar güzeldi ki şansımız olursa gördüğümüzden daha fazlasını görmeyi umuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!

        İş dünyası temsilcileri Kuşadası'nda buluştu
        Yenipazar'da öğrencilerden doğaya sahip çıktı
        Şehit anneleri 'Ana Ocağı' projesinde gençlerle buluştu
        Efeler'de Büyük Menderes'in geleceği masaya yatırıldı
        İş merkezindeki pencerenin sokağa düşmesi kamerada
        Köşk'te fidanlar toprakla buluştu