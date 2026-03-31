Aydın'da binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde internet hattı döşediği sırada binanın ikinci katından düşen işçi yaralandı. Kurutuluş Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katına internet kablosu döşemek için çıkan F.S, bastığı klima motorunun yerinden çıkması üzerine yaklaşık 6 metre yüksekten kaldırıma düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.S ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.