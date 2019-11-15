Aydın Büyükşehir, PTT’yi ağırlayacak

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 9.hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, kendi evinde PTT ile karşılaşacak.
Ligde üst üste aldığı üç mağlubiyet ile taraftarlarını üzen Aydın’ın Sultanları taraftarları önünde oynayacağı PTT maçından galibiyetle ayrılıp, kötü gidişe dur demek istiyor. Yarın saat 15.00’da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmaya taraftarları ilgi göstermesi bekleniyor.
AYDIN
15 Kasım 2019 Cuma
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