Aydın Büyükşehir, PTT’yi ağırlayacak

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi 9.hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, kendi evinde PTT ile karşılaşacak.

Ligde üst üste aldığı üç mağlubiyet ile taraftarlarını üzen Aydın’ın Sultanları taraftarları önünde oynayacağı PTT maçından galibiyetle ayrılıp, kötü gidişe dur demek istiyor. Yarın saat 15.00’da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmaya taraftarları ilgi göstermesi bekleniyor.

AYDIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:05

YATSI 19:24

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