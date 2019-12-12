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Didim’de ev yangını korkuttu

İHA

Aydının Didim İlçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu. Yangın sebebiyle dumandan zarar gören ev sakinleri hastaneye kaldırıldı.

Didim’de ev yangını korkuttu

Aydının Didim İlçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu. Yangın sebebiyle dumandan zarar gören ev sakinleri hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerindeki Meyvan apartmanın ikinci katında meydana geldi. Kiracı olarak kalan Cevdet T. ve ailesinin yaşadığı hanede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sakinleri iki çocuğunu da alarak kendilerini dışarıya atarken çevredeki esnaflar ve komşuları ise durumu İtfaiyeye bildirdi. Dumandan etkilenen ev sakinleri 112 acil servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN

12 Aralık 2019 Perşembe

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