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Aydın AK Parti 6800 delegesini belirledi

İHA

– AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 6 Aralık'ta başlayan delege seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte 6 bin 800 delegenin tespit edildiğini belirtti.

Aydın AK Parti 6800 delegesini belirledi

– AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 6 Aralık’ta başlayan delege seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte 6 bin 800 delegenin tespit edildiğini belirtti.
Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; “6 Aralık Cuma günü Sultanhisar ve Buharkent ilçelerimiz ile başlayan 7.Olağan Kongre dönemine ilişkin Delege Seçimi sürecimizi 15 Aralık Pazar günü Efeler ve Didim ilçelerimizde yapılan seçimler ile 17 ilçemizde tamamlamış bulunuyoruz. 17 ilçemizin tamamında da büyük bir heyecana ve coşkuya şahit olduk. İlçe Kongrelerimizde İlçe Başkanlarımızı seçecek toplam 6 bin 800 delegemizi tespit ettiğimiz bu seçimler üyelerimizin AK Partimize olan aidiyet hissinin çok daha güçlenerek arttığını bizlere gösterdi. Hasta yatağından kalkıp, bağındaki bahçesindeki işini bırakıp koşa koşa oy kullanmaya gelen üyelerimizin heyecanı görülmeye değerdi” dedi.

Belirlenecek takvime göre ilçe kongrelerinin başlayacağını kaydeden Özmen, şöyle konuştu:
“Şimdi bu süreçten sonra artık ilçe kongre takvimimiz genel merkezimizin öngördüğü tarihlerde işlemeye başlayacaktır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu kongre dönemi de her kongre dönemimiz gibi AK Parti'nin güçlenmesi ve tazelenmesi için önemli bir fırsattır. 2023 ve 2024 seçimlerini omuzlayacak kadroları seçeceğimiz bu kongre döneminin hayırlı olmasını diliyorum”

AYDIN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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