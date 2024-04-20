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        Aydın'da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları devirdi

        AYDIN'ın Nazilli ve Buharkent ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve elektrik direği devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:20
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        Aydın'da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları devirdi
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        AYDIN'ın Nazilli ve Buharkent ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve elektrik direği devrildi. Devrilen direk nedeniyle Nazilli'nin Derebaşı ve Yavansu mahallerine elektrik verilemiyor.

        Nazilli ve Buharkent ilçelerinde, bugün saat 04.00 sıralarında sağanak yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar başladı. Rüzgar çam ağaçlarını ve elektrik direğini devirdi. Belediye ekipleri günün ağarmasıyla birlikte devrilen çam ağaçlarını kesip temizlemeye başladı. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yollar ise ağaçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Nazilli’ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde ise elektrik direği rüzgar nedeniyle devrildi. Derebaşı Muhtarı Mesut Tuncel, "Elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle Derebaşı ve Yavansu mahallerine bugün elektrik verilemiyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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