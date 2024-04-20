Aydın'da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları devirdi

AYDIN'ın Nazilli ve Buharkent ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve elektrik direği devrildi. Devrilen direk nedeniyle Nazilli'nin Derebaşı ve Yavansu mahallerine elektrik verilemiyor.

Nazilli ve Buharkent ilçelerinde, bugün saat 04.00 sıralarında sağanak yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar başladı. Rüzgar çam ağaçlarını ve elektrik direğini devirdi. Belediye ekipleri günün ağarmasıyla birlikte devrilen çam ağaçlarını kesip temizlemeye başladı. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yollar ise ağaçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.