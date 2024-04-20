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        Nazilli Belediyespor kurtuluş peşinde

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını kaybedip küme düşme stresinden kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın kendi sahasında Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:34
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        Nazilli Belediyespor kurtuluş peşinde
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını kaybedip küme düşme stresinden kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın kendi sahasında Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Ozan Can müsabakada forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hakkı Can'ın durumu maç saatinde netleşecek. Düşme hattının 6 puan üzerinde yer alan ve rakiplerine göre maç fazlası olan 38 puanlı Nazilli Belediyespor, 47 puanlı Bursa temsilcisini yenerek moral bulmak istiyor.

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