Aydın'da eğlence mekanına tüfekle ateş açılmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanına tüfekle ateş açtığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından müşteriler mekandan ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen bir grup, av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı.

Polis, kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.