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        Nazilli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:34
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        Nazilli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Yeni Sanayi Mahallesi 1002 Sokak'ta, Y.G. idaresindeki plakasız motosiklet E.P'nin kullandığı 34 PRF 18 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.G. yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, panelvanla motosikletin çarpışması ve motosikletin sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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