Fenerbahçe - Olympiakos: 1-0 (2-3 penaltılar) | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayan sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 önde tamamladığı maçta penaltılarda yıkıldı.

Kanarya, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip tamamladığı maçta, penaltı atışlarını 3-2 kaybederek Konferans Ligi macerasını noktaladı.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in soldan pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.

9. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine bu futbolcu geçti. Szymanski'nin direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe yarı alanında topla buluşan Masouras sağdan ceza sahası önüne gelip yerden vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda açıyı kapatarak ayaklarıyla gole engel oldu.

50. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılıp şutunu attı, savunmadan dönen top Szymanski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defansa çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

103. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fortounis'in kale sahası önüne gönderdiği ortaya Iborra kafayı vurdu, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına hareketlenen David Carmo kafayla topu kaleye gönderirken, çizgi üzerindeki Djiku gole engel oldu.

114. dakikada Zajc'ın sağdan ortasında Batshuayi'nin indirdiği top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

120+3. dakikada Olympiakos 10 kişi kaldı. Ntoi'nin Cengiz Ünder'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tobias Stieler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.