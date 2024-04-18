İş Bankası'nın İncirliova şubesi Tarım İhtisas Şubesi olarak değişti
İş Bankası'nın İncirliova ilçesindeki şubesi, yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmet vermeye başladı.
İş Bankası'nın İncirliova ilçesindeki şubesi, yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmet vermeye başladı.
İncirliova Tarım İhtisas Şubesi'nin açılışının ardından gazetecilere açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, ilçedeki şubenin 1974 yılından itibaren hizmette olduğunu anımsattı.
Yılmaz, önceliklerinin çiftçilere değer kazandıran bir banka olduğunu belirten Yılmaz, bankanın sadece fiziki yapısını değiştirmekle kalmayıp teknoloji ve finansın etkin kullanımı konusunda da çiftçilere katkı sağlayacaklarını ifade etti.
İş Bankası'nın kuruluşunun 100. yılı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Şubemizin böyle bir tarihte tarım ihtisas şubesine dönüşümü hoş ve anlamlı bir tesadüf. Bu anlamlı yılda da aldığımız inisiyatiflerle, ziraat fakülteleriyle düzenlediğimiz etkinliklerle, gerçekleştirdiğimiz çiftçi buluşmaları ile genç girişimleri destekleyen Workup Agri programımızla, tarım ihtisas şubelerimizle ülkemizde sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçiye en çok kazandıran banka olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Açılışın ardından tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, çiftçilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.
İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da açılışa katıldı.
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