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        Nazilli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:01
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        Nazilli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Zafer Mahallesi 90 Sokak’ta U.A'nın (25) kullandığı 09 AKT 179 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan V.Ş’ye (13) çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

        Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü ile yaya ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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