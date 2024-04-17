Nazilli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Zafer Mahallesi 90 Sokak’ta U.A'nın (25) kullandığı 09 AKT 179 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan V.Ş’ye (13) çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü ile yaya ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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