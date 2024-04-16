Nazilli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.G'nin bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, A.G'yi yakaladı.
A.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.