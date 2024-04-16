Buharkent'te inşaattan düşen işçi yaralandı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde çalıştığı inşaatın 1. katından düşen işçi, yaralandı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde çalıştığı inşaatın 1. katından düşen işçi, yaralandı.
Kamilpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Ercan Özer (58), dengesini kaybederek 1. kattan merdiven boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
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