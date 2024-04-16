Türkiye'nin dönem başkanlığındaki Eureka'nın Genel Kurulu Kuşadası'nda toplandı

Uluslararası araştırma geliştirme (AR-GE) destek programı Eureka'nın 2023-2024 dönemi 2. Genel Kurul toplantıları, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Eureka'nın ilçedeki bir otelde düzenlenen Genel Kurul toplantılarına 30'u aşkın ülkeden temsilci katıldı.

TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlenen toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, Eureka'nın 1985 yılında Avrupa Komisyonu ve Türkiye'nin de dahil olduğu 18 Avrupa ülkesi tarafından kurulduğunu söyledi.

Eureka'nın dünyanın en büyük kamu AR-GE ve inovasyon ağı olduğunu aktaran Doğan, Türkiye olarak 3. kez dönem başkanlığını yürüttüklerini söyledi.

Doğan, şöyle konuştu:

"Bu network toplantısında kuantum gibi, hafif malzeme teknolojileri gibi kritik alanlarda önümüzdeki dönemde Eureka tarafından desteklenecek çağrıların şekillendirildiği konuları tartışıyoruz. Bu konularda ülkemizdeki başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmaların ve AR-GE merkezlerimizin yer almasına yönelik planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Dönem Başkanlığımız geçen yıl temmuz ayında başladı ve haziran ayı sonu itibariyle Almanya-Kanada ortak dönem başkanlığına devretmiş olacağız."