Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Türkiye'nin dönem başkanlığındaki Eureka'nın Genel Kurulu Kuşadası'nda toplandı

        Uluslararası araştırma geliştirme (AR-GE) destek programı Eureka'nın 2023-2024 dönemi 2. Genel Kurul toplantıları, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin dönem başkanlığındaki Eureka'nın Genel Kurulu Kuşadası'nda toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası araştırma geliştirme (AR-GE) destek programı Eureka'nın 2023-2024 dönemi 2. Genel Kurul toplantıları, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

        Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Eureka'nın ilçedeki bir otelde düzenlenen Genel Kurul toplantılarına 30'u aşkın ülkeden temsilci katıldı.

        TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlenen toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, Eureka'nın 1985 yılında Avrupa Komisyonu ve Türkiye'nin de dahil olduğu 18 Avrupa ülkesi tarafından kurulduğunu söyledi.

        Eureka'nın dünyanın en büyük kamu AR-GE ve inovasyon ağı olduğunu aktaran Doğan, Türkiye olarak 3. kez dönem başkanlığını yürüttüklerini söyledi.

        Doğan, şöyle konuştu:

        "Bu network toplantısında kuantum gibi, hafif malzeme teknolojileri gibi kritik alanlarda önümüzdeki dönemde Eureka tarafından desteklenecek çağrıların şekillendirildiği konuları tartışıyoruz. Bu konularda ülkemizdeki başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmaların ve AR-GE merkezlerimizin yer almasına yönelik planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Dönem Başkanlığımız geçen yıl temmuz ayında başladı ve haziran ayı sonu itibariyle Almanya-Kanada ortak dönem başkanlığına devretmiş olacağız."

        Genel Kurul toplantıları, 18 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması

        Benzer Haberler

        Buharkent'te inşaattan düşen işçi yaralandı
        Buharkent'te inşaattan düşen işçi yaralandı
        Nazilli Belediyespor'da kale Canberk'e emanet
        Nazilli Belediyespor'da kale Canberk'e emanet
        Aydın'da metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Aydın'da metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Karacasu'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Karacasu'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Didim'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölen 4 kişi dünürmüş (2)
        Didim'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölen 4 kişi dünürmüş (2)