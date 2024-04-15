Didim'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölen 4 kişi dünürmüş (2)

Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada dünürleri ile hayatını kaybeden Erdinç ve Serap Atılgan çiftinin cenazeleri, Didim Devlet Hastanesi morgundan alınarak Didim Merkez Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay AK Parti Didim İlçe Başkanı Sebahattin Akkuş, Atılgan ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası cenazeler, Yalıköy Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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