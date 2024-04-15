Kuşadası'nda 25 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 25 yabancı uyrukluyu yakaladı, insan kaçakçısı oldukları suçlamasıyla A.B, M.A ve F.M ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı sahilinde şüpheli bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

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