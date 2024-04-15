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        Kuşadası'nda 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:20
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        Kuşadası'nda 25 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı sahilinde şüpheli bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 25 yabancı uyrukluyu yakaladı, insan kaçakçısı oldukları suçlamasıyla A.B, M.A ve F.M ise gözaltına alındı.

        Bölgede arama yapan ekipler, suçta kullanılacağı değerlendirilen 2 bot ve tekne motoru geçirdi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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