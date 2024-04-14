Tatilciler Kuşadası'ndan dönüşe geçti
RAMAZAN Bayramı için Aydın'ın turistik Kuşadası ilçesini tercih eden vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başladı.
RAMAZAN Bayramı için Aydın'ın turistik Kuşadası ilçesini tercih eden vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başladı. Tatilcilerin dönüş yolu olan Kuştur çıkışında araç yoğunluğu yaşanmaya başlandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin başladığı 6 Nisan'dan bayram boyunca ilçeye 250 binden fazla araç giriş yaptı. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilenler, son günde de plajları doldurdu. Vatandaşlar, Kadınlar Denizi ve Atatürk Bulvarındaki sahilde tatilin son gününü denize girip, güneşlenerek değerlendirdi.
Tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğu da başladı. Tatilcilerin dönüş yolu olan Kuştur çıkışında araç yoğunluğu yaşanmaya başlandı.
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