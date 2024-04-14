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        Tatilciler Kuşadası'ndan dönüşe geçti

        RAMAZAN Bayramı için Aydın'ın turistik Kuşadası ilçesini tercih eden vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 20:21 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:25
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        Tatilciler Kuşadası'ndan dönüşe geçti
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        RAMAZAN Bayramı için Aydın'ın turistik Kuşadası ilçesini tercih eden vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başladı. Tatilcilerin dönüş yolu olan Kuştur çıkışında araç yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin başladığı 6 Nisan'dan bayram boyunca ilçeye 250 binden fazla araç giriş yaptı. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilenler, son günde de plajları doldurdu. Vatandaşlar, Kadınlar Denizi ve Atatürk Bulvarındaki sahilde tatilin son gününü denize girip, güneşlenerek değerlendirdi.

        Tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğu da başladı. Tatilcilerin dönüş yolu olan Kuştur çıkışında araç yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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