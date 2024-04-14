Efeler 09 SFK - Anadolu Üniversitesi: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyip son maçta Karşıyaka'ya deplasmanda 6-0 yenilince şampiyonluk ve ikincilik yarışında havlu atan Efeler 09 SFK, normal sezonun son iç saha maçında Anadolu Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldı. İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 78'inci dakikasında Efeler 09, Burak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 83'üncü dakikasında Anadolu Üniversitesi'nin kazandığı penaltıyı gole çeviren Umut takımına deplasmanda eşitliği getiren golü attı. Maçın kalan dakikalarında iki takım da istediği golü bulamayınca 90 dakika 1-1 berabere sona erdi. Bu skorla Efeler 09 SFK puanını 44'e, Anadolu Üniversitesi ise 33'e çıkardı. Efeler grupta son hafta Kelkit Hürriyetspor deplasmanına çıkacak.