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        Efeler 09 SFK - Anadolu Üniversitesi: 1-1

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyip son maçta Karşıyaka'ya deplasmanda 6-0 yenilince şampiyonluk ve ikincilik yarışında havlu atan Efeler 09 SFK, normal sezonun son iç saha maçında Anadolu Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:17
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        Efeler 09 SFK - Anadolu Üniversitesi: 1-1
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyip son maçta Karşıyaka'ya deplasmanda 6-0 yenilince şampiyonluk ve ikincilik yarışında havlu atan Efeler 09 SFK, normal sezonun son iç saha maçında Anadolu Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldı. İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 78'inci dakikasında Efeler 09, Burak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 83'üncü dakikasında Anadolu Üniversitesi'nin kazandığı penaltıyı gole çeviren Umut takımına deplasmanda eşitliği getiren golü attı. Maçın kalan dakikalarında iki takım da istediği golü bulamayınca 90 dakika 1-1 berabere sona erdi. Bu skorla Efeler 09 SFK puanını 44'e, Anadolu Üniversitesi ise 33'e çıkardı. Efeler grupta son hafta Kelkit Hürriyetspor deplasmanına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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