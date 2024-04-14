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        Nazilli Belediyespor yine dağıldı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşü bir türlü durduramayan Nazilli Belediyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanından da 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:38
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        Nazilli Belediyespor yine dağıldı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşü bir türlü durduramayan Nazilli Belediyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanından da 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

        Ligde son 7 maçta yalnız 1 kez galip gelebilen siyah-beyazlı ekip, kendisi için sezonun bitimine 2 hafta kala az da olsa küme düşme korkusu hissetmeye başladı. Alt sıralarda bulunan rakiplerinden daha az maça çıkacak Nazilli 34 haftada 38 puanda kaldı. Ligin son haftasını bay takım olarak geçirecek olan Nazilli Belediyespor, son 2 maçta sırasıyla play-off mücadelesi veren Karacabey Belediyespor'u evinde ağırlayıp, Ankaraspor'un konuğu olacak.

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