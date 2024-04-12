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        Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 19:38 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:38
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        Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Cihan Kurt (62) idaresindeki 09 ZC 893 plakalı traktör, Feslek Gündoğan mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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