Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Buharkent ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Cihan Kurt (62) idaresindeki 09 ZC 893 plakalı traktör, Feslek Gündoğan mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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