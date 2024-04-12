Köşk'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.E.B ile diğer motosikletteki E.D ile H.S yaralandı.

H.E.B. idaresindeki 09 AER 279 plakalı motosiklet, Ovaköy Mahallesinde, aynı istikamette giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosiklete arkadan çarptı.

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